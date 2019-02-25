Россияне смогут расплачиваться за покупки по QR-коду

Расплатиться по картам Visa в России скоро будет возможно по QR-коду. Платежная система уже разрабатывает такую систему для магазинов, популярную в Китае.

Об этом 25 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников из нескольких банков. Работать сервис будет так: торговая точка вешает наклейку с QR-кодом с данными о номере ее карты, а покупатель сканирует код и считывает информацию с помощью приложения Visa или своего банка. Цель этой технологии – удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Стоить такая операция будет ниже, чем сейчас.

Официально в компании Visa не комментируют эти планы.

В ВТБ в разговоре с журналистами подтвердили изучение предложения платежной системы, но о принятом решении не говорят. Знают об идее с QR-кодом в Альфа-Банке и «Открытии».

Ранее стало известно, что Центральный банк России просит банки отказаться от комиссии в создаваемом сервисе по переводу денег, то есть работать бесплатно.