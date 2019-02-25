Из-за невнимательности женщины в Ленобласти трое в больнице после встречи с КамАЗом

Три человека пострадали в результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 25 февраля около 4 часов утра на 213-м километре дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп 43-летняя женщина на «Шевроле Ниве» врезалась в КамАЗ. На видеоролике ГИБДД видно, что КамАЗ – это грузовик-цистерновоз. Он получил заметные повреждения и съехал в кювет. При этом водитель КамАЗа, мужчина 1977 года рождения, не пострадал.

В кингисеппскую больницу были доставлены водитель легковушки и двое её пассажиров: женщина 1966 года рождения и мужчина 1986 года рождения.