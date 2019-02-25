В ЗакСе предложили побыстрее штрафовать владельцев засыпанных снегом брошенных автомобилей

В петербургском парламенте предложили ускорить наказание для владельцев так называемых «подснежников» или брошенных разукомплектованных авто. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Законодательного собрания лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

«Если на улице обнаружен брошенный автомобиль, который мешает уборке, по закону власти города обязаны известить собственника о необходимости вывоза машины и дать время на это. Если собственник не убирает машину, привлечь его к административной ответственности можно только через 15 дней. Между тем в условиях обильных снегопадов убирать такие машины нужно гораздо быстрее. Мы сталкиваемся с этой проблемой прямо сейчас», – цитирует депутата его пресс-служба. В законопроекте он предложил сократить вдвое период вывоза брошенных автомобилей с элементов благоустройства. А в период потенциальных снегопадов (с 16 октября по 15 апреля) он хочет штрафовать собственников брошенных авто уже через неделю.



Согласно закону Санкт-Петербурга, под разукомплектованным транспортным средством понимается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей – фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К данной категории относятся также сгоревшие машины.

Несвоевременный вывоз брошенного авто на спецплощадку, согласно действующему законодательству, наказывается предупреждением или штрафом от 3 000 до 5 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 150 000 до 300 000 рублей – для юридических лиц.