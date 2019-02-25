Адвокат Шнурова предложил Володину лишать депутатов доверия. Начать с Милонова

Адвокат Сергея Шнурова, экс-сенатор Константин Добрынин 25 февраля предложил председателю Государственной думы Вячеславу Володину ввести институт лишения депутатских полномочий в связи с утратой доверия. Соответствующая рекомендация содержится в обращении Добрынина на имя спикера нижней палаты парламента (имеется в распоряжении «Фонтанки»). Юрист указывает, что первым депутатом, к кому необходимо применить меру, может стать депутат Госдумы Виталий Милонов.

Поводом для обращения к главе Госдумы стали недавние заявления Милонова в СМИ, по мнению адвоката Шнурова, в очередной раз дискредитирующие российский парламент и российскую власть в целом. По мнению инициатора, также важна инициатива Вячеслава Володина создать на официальном сайте нижней палаты парламента РФ специальный раздел для публикации сомнительных высказываний и цитат депутатов. «Нет смысла концентрироваться на анализе этих заявлений Милонова с точки зрения нарушения буквы закона, поскольку этот гражданин старательно поддерживает свой образ, волей случая и формально ставшего законодателем, и демонстративно не ориентируется в законодательстве и не интересуется им», – отметил в документе Добрынин.

По словам Добрынина, Виталия Милонова можно назвать «настоящим фейк-депутатом», так как никто ничего не слышал и не знает о законах не то чтобы принятых, но хотя бы внесённых или разработанных при участии парламентария.

По его мнению, с учетом того, что Госдума собирается законодательно устанавливать административную и уголовную ответственность за неуважение к власти, то в этом случае «необходимо объяснить гражданам России, как именно и за что им следует уважать власть в лице её высокого представителя…».

В связи с этим экс-сенатор предлагает ввести институт лишения депутатских полномочий в связи с утратой доверия, а также законодательно запретить парламентариям, которые были лишены мандата в связи с утратой доверия, занимать любые должности во властных структурах на протяжении, например, десяти лет.

По мнению Добрынина, «в России, к сожалению, нарастает кризис доверия к органам власти различных уровней, в том числе и к Госдуме, и на этом фоне деятельность таких, как депутат Милонов, может иметь гораздо более драматические последствия, чем кажется на первый взгляд», – заключил адвокат.

В разговоре с «Фонтанкой» Добрынин также добавил: «Здесь вопрос не столько в Милонове как таковом. Здесь, скорее, вопрос в Вячеславе Володине. Ему пора навести элементарный порядок у себя в палате».