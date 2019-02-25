Из отдела полиции в Колпино петербуржца увезли в больницу, где он умер. Криминалисты изучают содержимое изъятой у него колбы

Петербуржец скончался в больнице вечером 24 февраля. В руки медикам его передали сотрудники полиции, к которым тот попал из парадной в Колпино с запрещенным в кармане.

Как стало известно «Фонтанке», безработного петербуржца задержали около шести часов вечера 24 февраля, из парадной 36 дома по Заводскому проспекту его отвезли в 55 отдел полиции. Там в карманах задержанного нашли пластмассовую колбу с бежевого цвета веществом, предположительно, сильнодействующим наркотиком – его отправили на экспертизу. Около восьми часов вечера колпинцу стало нехорошо, он потерял сознание. Реанимобиль повез его в больницу в 21:30, через 45 минут 28-летний молодой человек скончался.