Вице-премьер Юрий Борисов констатировал, что российской оборонке не стоит ждать роста экспорта и нужно готовиться к сокращению госзаказа

В условиях санкций России не стоит ожидать значительного роста экспорта военной продукции. Об этом 25 февраля рассказал вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания на дальневосточном заводе «Звезда».

Также российскую оборонную индустрию будет ждать сокращение гособоронзаказа, отметил он. «Понятно, что по мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы гособоронзаказа будут снижаться. При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров», — цитирует Борисова РБК.

В этих условиях важнейшим условием сохранения отрасли является диверсификация и увеличение доли гражданской продукции в структуре производства, подчеркнул вице-премьер. «Президент поставил масштабную задачу: довести к 2025 году долю гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК до 30%, а к 2030 — до 50%», — напомнил он.

Как говорится в материалах к совещанию, по итогам 2018 года доля гражданской продукции в выпуске оборонно-промышленного комплекса в среднем составляет 20,7%. В авиастроении этот показатель составил 27,7%, в судостроении — около 13,5%.