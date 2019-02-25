Окунувший пятиклассника головой в унитаз мужчина остался на свободе. Родители других школьников подали встречные заявления

Житель города Большой Камень Приморского края, окунувший пятиклассника головой в унитаз, остался на свободе. Суд не стал помещать мужчину под домашний арест, а следователи не настаивали на другой мере пресечения, рассказали 25 февраля в региональном Следственном комитете РИА Новости.

Ранее мужчина был задержан по уголовному делу о нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Самосуд над 12-летним учащимся родители других детей устроили 20 февраля, после того, как мальчик жестоко избил одноклассницу. Как утверждает супруга задержанного, ее муж сначала пытался поговорить с агрессивным ребенком, но тот в ответ начал оскорблять взрослого человека. Тогда разъяренный мужчина завел подростка в школьный туалет и макнул головой в унитаз. Сразу же после этого в учебное заведение вызвали полицию.

После того, как о ситуации узнал не только весь город, а вся Россия, родители других детей заявили следствию, что юноша терроризировал других детей больше двух лет, но ни педагоги, ни правоохранительные органы не предпринимали никаких мер. Директор школы и классный руководитель сейчас отстранены от работы.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что администрация учебного заведения на жалобы о хулиганстве ребенка не реагировала.

Родители детей подали в городскую полицию встречные заявления о нанесении побоев школьникам со стороны ученика пятого класса.