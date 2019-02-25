Ночью в Купчино было туманно. На Будапештской лопнула труба

Ремонтные работы среди ночи 25 февраля начали теплоэнергетики во Фрунзенском районе Петербурга. Давления не выдержала труба, которая питает теплом десять зданий.

Первые автомобили экстренных служб на Будапештской улице очевидцы засняли около двух часов ночи. Парило в районе 72 дома, туманно было и в соседних дворах. Кипяток, как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», вылился на поверхность из 250-миллиметровой трубы. На время работ 10 зданий переведены на резервную схему отопления. Закончить ремонт обещают около половины третьего дня.

В парящих лужах оказалось несколько автомобилей. Владельцам возместят ущерб.