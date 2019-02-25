На Тимуровской ехавший по тротуару водитель выстрелил в пешехода после замечания

Стрельбой закончился дорожный конфликт в Калининском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, происшествие произошло в половине второго дня 24 февраля. На Тимуровской улице прохожий сделал замечание водителю машины «Рено Дастер», которая ехала по тротуару. На реплику пешехода автолюбитель ответил нестандартно: вышел из салона с газовым пистолетом, который и направил в лицо оппоненту. Прозвучал выстрел.

О состоянии пострадавшего главк не сообщает, но упоминает, что мужчина 32-х лет сам обратился в полицию.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника», – добавили в пресс-службе.