В России растет сумма арестованного имущества. С 2013 года по уголовным делам конфисковали на 300 млрд рублей

Росфинмониторинг (финансовая разведка) подсчитал сумму ущерба по уголовным делам, стоимость арестованного и конфискованного имущества в России за последние несколько лет. Выяснилось, что показатели стабильно растут. Материалы готовили для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Документ, о котором 25 февраля пишет РБК со ссылкой на источник в Финмониторинге, составлен на основе сведений из баз данных и документов МВД, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, прокуратуры и таможни.

Согласно материалам финразведки, в среднем в год арестовывается имущество на сумму 61 млрд руб. Этот показатель вырос с 40 млрд руб. в 2013 году до 77,5 млрд в 2017-м. В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб. Количество удовлетворенных судами ходатайств следователей об аресте имущества выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017-м.

Из 350 млрд руб., арестованных по всем уголовным делам, 250 млрд пришлись на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах (включая налоговую), а также коррупционные дела. В финразведке уточняют, что на эти секторы приходятся наиболее крупные суммы среди арестованных средств.

По результатам применения различных форм конфискации с 2013 по 2017 год преступники лишены доходов на сумму 300 млрд руб., говорится в документах. За это же время фигуранты уголовных дел добровольно возместили ущерб на сумму более 200 млрд руб. (в среднем — около 37 млрд в год).

Растет и общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам — с 141 млрд руб. в 2014 году (данные за 2013 год в отчет не включены) до 189 млрд в 2017-м и 183 млрд только за первое полугодие 2018-го. Рекордным по этому показателю стал пока 2016 год с 272 млрд руб., однако обобщенные данные за 2018 год могут превзойти этот показатель.

В своих материалах Росфинмониторинг уточняет, что под преступлениями в бюджетной сфере понимается хищение, присвоение или растрата государственных денежных средств и активов, а также налоговые преступления, в частности, связанные с уклонением от уплаты налогов; в кредитно-финансовой сфере — мошенничества с кредитными средствами и средствами, находящимися на расчетных, текущих и депозитных счетах, а также преднамеренное или фиктивное банкротство финансовых организаций и незаконная банковская деятельность; к коррупционным правонарушениям относятся преступления, совершаемые госслужащими и сотрудниками госкомпаний, в том числе злоупотребление полномочиями, получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве и коммерческий подкуп.