Россия может перейти на электронные водительские удостоверения через год. В ГИБДД технически к этом готовы

В ГИБДД надеются, что переход в России на электронные водительские удостоверения произойдет уже в 2020 году. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

У ведомства, по его данным, «практически уже есть оцифрованная база». ГИБДД ее ведет с 2011 года, отметил собеседник агентства. «Мы хотим, чтобы это [переход на электронные права] было нормативно закреплено уже в следующем году», — цитирует 25 февраля Черникова РБК со ссылкой на РИА Новости. Он также добавил, что «технически» в Госавтоинспекции к этому готовы.

При этом для водителей, у которых уже есть права, после подобных реформ ничего не изменится, пояснил Черников. «Те водительские удостоверения, которые есть, будут действительны», — подчеркнул глава ведомства.

Электронные документы, по его мнению, помогут бороться с подделкой водительских удостоверений, а также поспособствуют предотвращению случаев использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — отметил Черников. Это же, по его словам, относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. «Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — рассказал глава ГИБДД.

Электронные водительские права автомобилистам в России выдают с ноября 2016 года. Получить или поменять бумажные документы на машину можно в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Полный переход на электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства Черников анонсировал еще осенью прошлого года.