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Общество
25.02.2019 00:48
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Мать сбитого гонщиком в Петербурге американца: "Он делал игру про гонки в России"

Погибший на Невском проспекте иностранец был разработчиком компьютерных игр и как раз готовил к релизу гонки по заснеженным дорогам неродной страны, которую он объездил вдоль и поперек.

Мать сбитого гонщиком в Петербурге американца: "Он делал игру про гонки в России"

Тодд Кроуэлл//фото из архива друзей

Шерри Кроуэл, мать сбитого насмерть на Невском проспекте американца Тодда Кроуэла рассказала «Фонтанке» о том, как её сын, программист из Джорджии, оказался в далекой России и чем занимался последние месяцы. Как говорят, он жил в аутентичной квартире-студии в историческом центре Петербурга и любил ходить по барам. 

скриншот игры/из архива друзей Тодда Кроуэлла
скриншот игры/из архива друзей Тодда Кроуэлла

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– Шерри, как вы узнали о трагедии? 

– Нас проинформировали пару часов назад. Прямо сейчас мы все в шоке, тем более, что у нас еще много вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время.

– Вам рассказали обстоятельства случившегося? 

– Нам сказали, что это был пьяный водитель, который наехал на группу людей, идущих по тротуару. 

– Кто будет займется транспортировкой тела в США? Вам поможет посольство?

– Мы поняли, что посольство позаботится об этом за нас. Мой младший сын сейчас общается с ними.

– Тодд это ваш старший сын?

– Да. Ему было 40 лет. А ведь только недавно у нас с мужем было двое мальчиков...

– Расскажите, как оказался в Петербурге? 

– Тодд не был женат и не имел детей, – он любил путешествовать и делал это последние четыре года. Еще он любил Санкт-Петербург и провел там много времени. Я всегда нервничала из-за его путешествий и его жизни в России, но знала, что он делает то, что любит делать.

– А чем он занимался на родине?

– Когда он жил в Америке, он был программистом, а в прошлом году работал над мобильным игровым приложением, которое собирался выпустить (друзья уточнили «Фонтанке», что речь идет о гонках по заснеженным просторам России – прим.ред)

– Какого наказания заслуживает сотворивший это водитель?

– Я не могу ответить ни на какие вопросы о наказании за человека, которого я не знаю, и как-то комментировать это, за исключением того, что плохим решением было сесть за руль машины в пьяном виде и забрать жизнь моего сына. Это очень трудное время для нас. Мы все очень любили Тодда, и сейчас слишком рано, чтобы разбираться с этими вопросами.

Ранее «Фонтанка» уже рассказывала, что друзья очень удивились решению Тодда переехать в Россию. Сам мужчина родом из курортного прибрежного района Джорджии. Опрошенные «Фонтанкой» знакомые мужчины (большинство из которых в первый раз встретили его в баре — в самых разных уголках России) говорят, что он был много где в мире, но однажды попав в нашу страну необъяснимо влюбился и начал учить язык и часто ездить в такие места России, в которых был не каждый россиянин. Помимо Москвы и Петербурга Тодд посетил Алтайский край, Иркутск с Байкалом, Белгород, Пермь, Казань, Екатеринбург, и многие другие города. 

Жизнь американца прервалась ночью 24 февраля возле дома 55 по Невскому проспекту, у отеля "Коринтия". Водитель BMW X6 сбил идущих по тротуару, как кегли. Тодд Кроуэл и 38-летняя москвичка погибли на месте, ещё трое пещеходов были госпитализированы. 

«Фонтанка» подробно рассказала о том, кто был за рулём. Уголовное дело в отношении 30-летнего Мурада Касымова расследуют в условиях абсолютной очевидности: ДТП сняли три камеры и сам водитель не отпирается – мол, употреблял внутрь и после некоего газа его «вообще выключило». Прав у него не было последние полгода. А за последнюю пару лет сотрудники ГИБДД составили на него свыше 50 протоколов. В связи с резонансом уголовное дело водителя BMW X6, сбившего людей на Невском, передали в СК.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"

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