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Финляндия
24.02.2019 22:17
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HMD Global показала первый смартфон Nokia с пятью камерами

Финская компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, представила 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне флагманский смартфон с пятью тыловыми камерами – впервые в отрасли.

В отличие от большинства других смартфонов с несколькими камерами, где все модули работают отдельно друг от друга, у Nokia 9 PureView все пять действуют одновременно. Два цветных и три монохромных сенсора разрешением 12 Мп синхронно фиксируют изображение и объединяют данные в итоговый снимок. Его динамический диапазон составляет 12,4 ступеней экспозиции. Фото сохраняются в HDR по умолчанию. Можно сохранять снимки в форматах RAW/DNG и редактировать их в приложениях Adobe Photoshop Lightroom или Google Photos. Смартфон позволяет менять фокусировку уже после того, как фото сделано. Фронтальная камера – 20 Мп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от techtrunk_ (@techtrunk_)

Nokia 9 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и оснащён 9-й версией операционной системы Android, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет размеры 155 х 75 х 8 мм и весит 172 г. Оснащён батареей ёмкостью 3320 мА•ч.

Средняя розничная цена флагмана – 699 долларов (около 46 тыс. рублей по текущему курсу). По данным специализированного портала ixbt.com, в России продажи начнутся во втором квартале по цене в 49 990 рублей.

Также на выставке в Барселоне 24 февраля Huawei показала смартфон со сгибающимся экраном.

Справка:

Компания HMD Global была основана в мае 2016 года и зарегистрирована в финском Эспоо. Она выкупила у Microsoft права на использование бренда Nokia в мобильных устройствах и поставила целью возродить бренд и войти в пятёрку крупнейших производителей смартфонов. По данным Yle, по итогам 2018 года компания заняла 9 место, продав 18 млн устройств и увеличив показатель за год на 126%. Сборкой смартфонов занимается компания FIH Mobile (подразделение тайваньской Foxconn, на заводах которой также производят мобильные устройства Xiaomi, OnePlus, Huawei).


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