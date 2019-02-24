«Мы даже считали в столбик». Вице-премьер Голикова рассказала, как обсуждала пенсии с Путиным

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как обсуждала пенсионные выплаты отдельным категориям граждан с президентом России Владимиром Путиным накануне его обращения к Федеральному собранию. По ее словам, они буквально «считали в столбик» и вели дискуссию.

«Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали. Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как всё-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям. Мы даже считали в столбик, я честно вам говорю... Слово «спорить» не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также Татьяна Голикова объяснила, что решение президента изменить порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума, было принято после жалоб граждан. Многие россияне говорили, что так и не увидели обещанной индексации.

В Петербурге, по данным Петростата, средний размер пенсии за год увеличился почти на 700 рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года средний размер пенсии в Северной столице составил 15 тысяч 616,5 рубля. В Ленобласти этот показатель находится на уровне в 14 тысяч 468,1 рубля.

В октябре прошлого года петербургские пенсионеры получали в среднем 14 тысяч 943,1 рубля, а областные пенсионеры — 13 тысяч 793,2 рубля.