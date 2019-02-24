Больше и дороже конкурента. Huawei показала смартфон со сгибающимся экраном

Компания Huawei представила флагманский смартфон Mate X со сгибающимся экраном, который сможет поддерживать работу в сетях 5G. Презентация состоялась на выставке мобильных технологий Mobile World Congress 2019 в Барселоне 24 февраля.

Судя по конструкции, смартфон с гибким дисплеем будет превращаться из смартфона в планшет по аналогии с конкурентом Samsung Galaxy Fold. Но в отличие от Galaxy Fold, у Mate X не два экрана разных размеров, а один большой.

Как сообщают СМИ, телефон оснащён двойной батареей ёмкостью 4500 мА•ч, процессором Kirin 980 и 10 гигабайтами оперативной памяти. Диагональ гибкого дисплея составляет 8 дюймов в разложенном состоянии с разрешением экрана в 2480 x 2200 пикселей. В сложенном — 6,6 дюйма с одной стороны и 6,38 дюйма – с другой, что почти на 2 дюйма больше корейского конкурента.

Добавляется, что Huawei Mate X будет стоить 2300 евро (170 тысяч рублей), что на 300 евро дороже, чем Galaxy Fold. Компания планирует реализовать 200 тысяч этих смартфонов в 2019 году, но точная дата начала продаж пока неизвестна. Ориентировочно смартфон появится на прилавках в середине 2019 года.

Samsung представил свою новую раскладную модель на прошлой неделе.