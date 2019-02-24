Житель Калифорнии получит от властей 21 миллион долларов. Мужчина провел в тюрьме 39 лет за убийство, которого не совершал

Житель Калифорнии Крейг Коли (Craig Coley) получит от властей 21 миллион долларов в качестве компенсации за обвинение в убийстве своей бывшей подруги и её четырехлетнего сына, которого он не совершал. За решеткой Коли провел 39 лет, сообщает 24 февраля ABC News.

Коли вышел на свободу в 2017 году, ему было 70 лет. Преступление, в котором его обвинили, произошло в 1978 году. Ключевым свидетелем обвинения была соседка погибших, которая утверждала, что видела, как автомобиль мужчины остановился возле дома бывшей девушки. Как передает ABC News, защита смогла добыть улики, которые подтверждают невиновность Коли. Его ДНК не обнаружили на одежде погибшего ребенка, а сперма и частицы кожи на простыне убитой женщины принадлежат другому мужчине. Также следователи выяснили, что соседка не могла видеть из своего окна, кто именно был в автомобиле.

Губернатор Джерри Браун согласился выплатить Коли два миллиона долларов компенсации. Издание отметило, что город выплатит мужчине 4,9 миллиона долларов из 21 — остальные деньги поступят из других источников, в том числе страховых выплат.