«Нищета подкралась незаметно». В соцсетях обсуждают, как в Челябинске директор распекает школьников за украденную выпечку

Жаркую дискуссию в социальных сетях вызвала аудиозапись разговора, на которой предположительно директор 15-й школы Челябинска общается с учениками. Подробности 24 февраля сообщает издание «Челябинск сегодня».

Как пишет портал, родители детей сообщили, что изначально старшеклассников позвали поговорить о ЕГЭ, но в итоге всё обернулось стыдной беседой о якобы ворованных в столовой булочках.

«Мне крайне омерзительно, простите за такое грубое слово, ловить одиннадцатиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола. Это называется «нищета подкралась незаметно», – стыдит директор.

Она также добавила, что если посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но это такое «шоу, что не надо ходить ни в театры, ни в цирки, ни в кино». На записи женщина также пригрозила «опозорить их на всю школу вместе с родителями».

Аудиозапись вызвала полярную реакцию у пользователей соцсетей. В комментариях на Pikabu одни не увидели в этом ничего выходящего за рамки, других смутили слова «нищета подкралась незаметно». Людям показалось, что директор таким образом попыталась унизить учеников, у которых нет денег на обед. Но абсолютное большинство возмутило другое выражение – «вы никто, и звать вас никак». Но это, как отмечают пользователи, сказала не директор, а другой педагог.

Официально администрация школы аудиозапись пока не прокомментировала.