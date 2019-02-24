В Сети появились документы о разрешении гей-парада в Воронежской области. Активисты не верят и говорят о провокации

Город Богучар на юге Воронежской области может стать площадкой для проведения гей-парада. Сами ЛГБТ-активисты теряются в догадках, разрешили власти шествие или нет.

Все началось 20 февраля, когда три московских активиста подали в местную администрацию заявку на проведение шествия. Цель – привлечь внимание общества и власти к проблемам в области соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, а также выступить против проявлений ксенофобии. Акция была намечена на 7 марта.

Спустя два дня глава городского поселения Иван Нежельский шествие якобы согласовал. По крайней мере, об этом говорит направленное им в адрес местной пожарной части письмо, предупреждающее огнеборцев о грядущем. Документ активно распространяется в Сети.

Правда, сами организаторы марша утверждают, что пока никаких документов не получили. Как 24 февраля рассказал радиостанции «Говорит Москва» активист Николай Алексеев, пока ему вся эта история очень не нравится.

Дело в том, что согласованный богучарской администрацией маршрут шествия проходит мимо местной школы и детского сада. Рядом с которыми, разумеется, пропагандировать подобные вещи запрещено законом. Николай Алексеев предположил, что речь идет о провокации.

Получить комментарии от администрации Богучар пока не удалось.

«Фонтанка» решила узнать у Николая Алексеева, почему для привлечения внимания общества к проблемам ЛГБТ-сообщества они выбрали именно этот городок с населением 11 тыс. человек и откуда там возьмутся заявленные 300 участников шествия.

Он пояснил, что никакой привязки к Богучарам нет.

«Речь идет об общефедеральной кампании по борьбе за свободу мирных собраний участников ЛГБТ-сообщества. Всего мы к сегодняшнему дню подали заявки на проведение аналогичных шествий примерно в 350 городах в 81 регионе страны. В той же Воронежской области – 10 населеных пунктов. Везде нам отказывали, а там, где все же они были согласованы, разрешения позже отзывались либо на них накладывался судебный запрет, – рассказывает Николай Алексеев. – Отказы из 190 городов мы уже довели до Европейского суда по правам человека, где они были признаны незаконными. Однако российские власти игнорируют эти решения».

Активист рассказал, что готов проводить шествие в Богучарах, если будет получено согласование властей. Пока что, несмотря на распространенное в Сети письмо главе города к пожарным, организаторы получили предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. И пока не поняли, является ли оно разрешением или запретом.

«В понедельник мы подадим в суд и потребуем разъяснить нам позицию властей Богучар», – пообещал Николай Алексеев.