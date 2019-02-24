Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Нетаньяху 27 февраля. Будут обсуждать Иран и Сирию

В Москве готовится встреча президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которая пройдет 27 февраля. Это 24 февраля подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, подтверждаем подготовку такой встречи», — цитирует Пескова РБК со ссылкой на РИА Новости. Он добавил, что на встрече будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования.

Как сообщается на сайте премьера Израиля, Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с Путиным «вопрос Ирана будет стоять во главе повестки». Также они обсудят механизм координации между военными России и Израиля, чтобы «сохранять стабильность и предотвратить ненужные трения в регионе».

21 февраля Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого вновь договорились провести рабочую встречу в России. Ранее их встреча была намечена на 21 февраля, однако за день до этого стало известно, что израильский премьер не поедет в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Нетаньяху перенес визит из-за подготовки к выборам, которые пройдут 9 апреля.