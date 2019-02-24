Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации в Москве, медики 24 февраля ввели его в искусственную кому,

«Ему вентилируют легкие, для того чтобы стабилизировать давление. Находится он в одинаково тяжелом состоянии, но стабилизировали дыхание», — сообщила РБК его супруга Галина Данелия.

Супруга Данелии добавила, что врачи оценивают его состояние как тяжелое, но не безнадежное.

О госпитализации режиссера стало известно в ночь на 24 февраля. Данелия почувствовал себя плохо, у него была тяжелая одышка, после чего ему вызвали скорую помощь. Позднее его супруга сообщила, что режиссера госпитализировали с воспалением легких.

Режиссеру Георгию Данелии 88 лет. Среди его фильмов — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза».