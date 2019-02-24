Генпрокуратура и Верховный суд подготовят Путину доклад о случаях затягивания расследований

Генеральная прокуратура России вместе с Верховным судом подготовит для президента страны Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований. Об этом 24 февраля сообщил глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

«Мы на это неоднократно обращали внимание, за незаконное затягивание расследования мы принимали меры прокурорского реагирования. Мы сейчас думаем, совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту», – сказал Чайка в эфире телеканала «Россия-1».

Выступая с посланием к Федеральному собранию 20 февраля, Владимир Путин заявил, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. Также он раскритиковал продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям. Путин подчеркнул, что «сегодня это происходит порой без веских оснований», в том числе «из-за того, что не хватает времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий».