В Бангладеш мужчина захватил самолет, а после выпустил всех пассажиров и экипаж и сдался. И всё это за час

Один из самых быстрых в истории захватов самолета в Бангладеш близок к хеппи-энду 24 февраля. Не состоявшийся угонщик самолета в аэропорту города Читтагонг уложился в короткие сроки. Журналисты не успевали следить за событиями. К тому моменту, как все только начали писать про захват, террорист уже был арестован.

СМИ в Бангладеш сообщают, что злоумышленник приставил оружие к голове пилота Boeing 737 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines примерно в то время, когда самолет должен был взлететь из Читтагонга в Даку, столицу страны.

Дальше, как пишут Bdnews24, события развивались как в добром, но очень скучном остросюжетном фильме: сперва самолет покинули все 142 пассажира, потом все члены экипажа, а затем был арестован и сам террорист. С момента первой "молнии" о захвате до сообщения об аресте прошел один час двадцать минут.

Чего добивался преступник, был ли это вообще захват, СМИ Бангладеш пока не сообщают.