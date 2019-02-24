МИД Швеции вызвал на беседу посла России из-за маневров пилота Су-27 над Балтикой

В министерстве иностранных дел Швеции решили вызвать на беседу посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием двух военных самолетов над Балтийским морем. Российский Су-27, как утверждает Минобороны королевства, в начале недели пролетел на расстоянии около 20 м от самолета шведских ВВС.

В Стокгольме заявили, что очень серьезно относятся к сближению двух военных самолетов над Балтийским морем, сообщает 24 февраля издание Aftonbladet.

«Пилот российского самолета действовал непрофессионально», — заявила пресс-секретарь МИД Швеции Диана Кудхайб и подчеркнула, что действия шведского пилота, напротив, были правильными, поскольку он совершал полет над нейтральными водами.

В Минобороны России ранее заявляли, что «экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции».

После того как шведский самолет улетел от российской границы, российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.