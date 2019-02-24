В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским. Нападавшего ликвидировали

Мужчина открыл огонь по полицейским в Астраханской области днем 24 февраля. Нападавший погиб в перестрелке, сообщает областной Следственный комитет.

По данным СК, жители села Бахтемир сообщили в полицию о том, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. На место прибыл наряд полиции и увидел возле остановки неизвестного, который был вооружен. Оружие ему предложили сдать, в ответ мужчина устроил стрельбу.

«Ответным огнём преступник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказали в СК.

Мотивы нападения пока неизвестны. О личности и возрасте мужчины также пока не сообщается.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.