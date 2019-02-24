«Пентагон, Кэмп-Дэвид, Форт-Ритчи, Мак-Клелан и Джим-Крик». Гостелеканал назвал цели, куда ударит «Циркон» в час икс

Пять основных целей, по которым ударит новейшая ракета «Циркон» в случае начала полномасштабного мирового конфликта, прозвучали в эфире государственного телеканала «Россия» в программе «Вести недели» 24 февраля.

Цели были названы в контексте послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства ранее заявил, что Москва будет вынуждена «развернуть виды вооружений», которые могут быть использованы в отношении территорий, где находятся «центры принятия решений о применении угрожающих» ракетных комплексов.

На Атлантическом побережье США упомянуты три цели: здание Пентагона в Вашингтоне, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид и Объединенный комитет начальников штабов в Форт-Ритчи. На Тихоокеанском побережье речь идет об управлении стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллан и базе управления ядерными силами в Джим-Крик.

Пуски «Цирконов» в программе предлагают проводить с подводных лодок, размещенных вдоль океанских побережий США – по 40 ракет на каждой.

«Ставим спокойно на расстоянии в 400 км от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 тыс. км/ч», – цитирует программу РИА Новости.

Следуя этой арифметике, ракеты достигнут целей за пять минут.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» находится в стадии разработки. Предполагается, что она сможет лететь со скоростью 9 Махов (скоростей звука) более чем на тысячу километров. «Цирконом» могут вооружить подводные и надводные корабли ВМФ России.