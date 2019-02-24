The Washington Post: Дрон-«камикадзе» от «Калашникова» произведет революцию в военном деле

Новейшая разработка концерна «Калашников» – дрон-«камикадзе» – заинтересовала американскую газету The Washington Post, которая 24 февраля опубликовала статью о беспилотнике, который может быстро и бесшумно доставлять на 40 – 60 км боезаряд весом в 3 кг.

Такие устройства уже ограниченно применяются в боевых действиях и террористических актах по всему миру. В качестве примера The Washington Post приводит прошлогоднюю атаку 13 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нашествие дронов на аэропорты Лондона, Дублина, Нью-Йорка и Дубая.

Издание отмечает, что до сих пор террористы и предположительно сирийские повстанцы использовали дешевые коммерческие дроны, «на коленке» прилаживая к ним взрывчатку.

Кроме того, некоторое количество боевых ударных дронов есть на вооружении армий США и Израиля. Такие технологии имеют пока ограниченную сферу применения и не распространяются дальше узкого круга союзников, отмечают американские журналисты.

Ход «Калашникова» может изменить положение дел. Представленный на прошлой неделе на военной выставке в Абу-Даби дрон-камикадзе может летать значительно быстрее и дальше, а также нести как минимум вдвое больший боезаряд, чем все известные сейчас аналогичные аппараты.

Российская армия уже проводит полевые испытания дрона «Калашников». В аккаунте Минобороны на Facebook в октябре были опубликованы кадры, на которых бойцы ВДВ запускают их буквально с рук.

Эксперты, опрошенные The Washington Post, высказывают опасение, что распространение дрона от «Калашникова», который они сравнивают по критерию доступности и эффективности со знаменитым автоматом Калашникова, может происходить по всему миру без контроля со стороны американских военных. А наличие таких БЛА уравняет силы даже небольших армий с самыми крупными военными формированиями за счет возможности противостоять дорогим, высокотехнологичным и совершенным видам вооружений, на которые у большинства стран нет денег.

Ссылаясь на неназванного сотрудника концерна «Калашников», The Washington Post пишет, что дрон-камикадзе будет «очень дешевым», по сравнению с дорогостоящими высокотехнологичными крылатыми ракетами, функции которых он, по сути, будет выполнять. Эта технология предназначена для «малых армий» по всему миру и сможет обходить существующие сейчас ограничения, введенные США для контроля за вооружением своих потенциальных противников.