На площади Ленина завершился митинг памяти Бориса Немцова. Участники не сошлись в некоторых лозунгах

Алексей Рожнов/"Фонтанка.ру"

Акция памяти политика Бориса Немцова завершилась в Петербурге 24 февраля. Организаторы насчитали 3 тысячи участников.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на митинге, прошедшем на площади Ленина у Финляндского вокзала, выступили оппозиционные и общественные деятели. Со сцены они рассуждали о причинах убийства Немцова и о предстоящих выборах. Не во всех лозунгах участники акции сошлись между собой. Так, депутат ЗакСа Михаил Амосов призвал оппозиционеров объединиться и вместе идти на выборы, кроме того, пытаться вести город и страну к демократическим переменам, а значит, отказаться от призыва к люстрациям. С ним не согласилась часть митингующих, принявшаяся скандировать то, против чего выступал Амосов.

За участниками митинга в течение полутора часов наблюдал глава администрации Калининского района Василий Пониделко. Он рассказал «Фонтанке», что, по его оценке, на акцию пришло до 500 человек. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что на площади собрались до 1 тысячи участников. «Открытая Россия» сообщила о 3 тысячах митингующих. По предварительной информации, обошлось без происшествий.

Организаторами акции памяти выступили представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.

Аналогичные акции прошли в 15 городах России. В Москве на марше насчитали 10 тысяч человек.