На площади Ленина завершился митинг памяти Бориса Немцова. Участники не сошлись в некоторых лозунгах
Алексей Рожнов/"Фонтанка.ру"
Акция памяти политика Бориса Немцова завершилась в Петербурге 24 февраля. Организаторы насчитали 3 тысячи участников.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на митинге, прошедшем на площади Ленина у Финляндского вокзала, выступили оппозиционные и общественные деятели. Со сцены они рассуждали о причинах убийства Немцова и о предстоящих выборах. Не во всех лозунгах участники акции сошлись между собой. Так, депутат ЗакСа Михаил Амосов призвал оппозиционеров объединиться и вместе идти на выборы, кроме того, пытаться вести город и страну к демократическим переменам, а значит, отказаться от призыва к люстрациям. С ним не согласилась часть митингующих, принявшаяся скандировать то, против чего выступал Амосов.
За участниками митинга в течение полутора часов наблюдал глава администрации Калининского района Василий Пониделко. Он рассказал «Фонтанке», что, по его оценке, на акцию пришло до 500 человек. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что на площади собрались до 1 тысячи участников. «Открытая Россия» сообщила о 3 тысячах митингующих. По предварительной информации, обошлось без происшествий.
Организаторами акции памяти выступили представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.
Аналогичные акции прошли в 15 городах России. В Москве на марше насчитали 10 тысяч человек.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.