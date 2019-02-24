В связи с резонансом события уголовное дело водителя BMW X6, сбившего людей на Невском, передали в СК

Уголовное дело против 30-летнего Мурада Касымова, который в ночь на 24 февраля сбил пять человек на тротуаре Невского проспекта в Петербурге, будет расследовать Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке», передача дела из Главного следственного управления ГУ МВД по городу и области коллегам в СК связана с резонансом аварии. Касымову вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 6 статьи 264 УК РФ).

По данным нашего издания, Касымов сейчас находится в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице. В понедельник, 25 февраля, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте.

Авария произошла около половины первого ночи 24 февраля возле дома 55 по Невскому проспекту. 30-летний житель Петербурга Мурад Касымов, предположительно находясь под воздействием некоего одурманивающего газа, вылетел на пешеходную зону. Погибли два человека. Один из них – гражданин США Тодд Кроэул, вторая жертва – 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Трое получили травмы и были госпитализированы.

В чем признался виновник и сколько времени он ездил по городу без прав, читайте в материале «Фонтанки».