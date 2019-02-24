В Петербурге - жёлтый уровень опасности. Ветер разгонится до 16 метров в секунду

Жёлтый уровень опасности из-за ветра объявлен в Петербурге и Ленинградской области 24 февраля. Судя по карте на сайте Гидрометцентра России, похожую картину жители региона будут наблюдать и завтра.

Фото: Скриншот с сайта Meteoinfo.ru

По сообщениям Северо-Западного гидрометцентра, порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать 16 м/с. Температура воздуха +2...+4 градуса.

Специалисты просят жителей Петербурга и региона быть внимательными и осторожными, особенно рядом с некапитальными конструкциями – щитами, дорожными знаками.