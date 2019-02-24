Советник Трампа потребовал от венесуэльской армии «принять демократию». В противном случае ей грозят «санкции и изоляция»

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон пригрозил армии Венесуэлы санкциями и изоляцией, если она не "примет демократию" и не позволит провозить на территорию страны гуманитарную помощь.

В своем заявлении в Twitter Джон Болтон 24 февраля потребовал от венесуэльских военных нарушить приказ президента страны Николаса Мадуро о закрытии государственных границ. В последние сутки там наблюдается ожесточенное столкновение военных с активистами, пытающимися провезти в Венесуэлу грузы с гуманитарной помощью. Официальные власти страны заявляют, что эти волонтеры, за которыми якобы стоят США, вооружены и сами нападают на солдат и таможни. Жертвами столкновений уже стали, по разным сообщениям, от двух до пяти человек, ранены более 300.

Masked thugs, civilians killed by live rounds, and the burning of trucks carrying badly-needed food and medicine. This has been Maduro’s response to peaceful efforts to help Venezuelans. Countries that still recognize Maduro should take note of what they are endorsing. pic.twitter.com/KlSebd2M5a — John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019 г.

Он также приводит фотографию, на которой закрытый венесуэльскими военными мост на границе с Колумбией переполнен гражданскими и грузовиками, один из которых горит.

Под этим постом сразу появились язвительные комментарии. "Дайте нам накормить ваших гражданских, а не то мы заморим их голодом", – пишет пользователь Caitlin Johnstone.

Однако есть и те, кто, наоборот, упрекает Болтона в излишней деликатности. "Мы не хотим больше санкций, мы хотим, чтобы это кончилось как можно скорее. Мы хотим интервенции", – пишет испаноязычный пользователь Twitter RESISTE CHAMO.

"Больше никаких санкций, нам нужны действия сейчас. Безоружные граждане против солдат, которые должны защищать нас. У них было время, но они встали на неправильную сторону", – требует Andrés Medina.