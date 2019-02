Советник Трампа потребовал от венесуэльской армии «принять демократию». В противном случае ей грозят «санкции и изоляция»

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон пригрозил армии Венесуэлы санкциями и изоляцией, если она не "примет демократию" и не позволит провозить на территорию страны гуманитарную помощь.

В своем заявлении в Twitter Джон Болтон 24 февраля потребовал от венесуэльских военных нарушить приказ президента страны Николаса Мадуро о закрытии государственных границ. В последние сутки там наблюдается ожесточенное столкновение военных с активистами, пытающимися провезти в Венесуэлу грузы с гуманитарной помощью. Официальные власти страны заявляют, что эти волонтеры, за которыми якобы стоят США, вооружены и сами нападают на солдат и таможни. Жертвами столкновений уже стали, по разным сообщениям, от двух до пяти человек, ранены более 300.

Masked thugs, civilians killed by live rounds, and the burning of trucks carrying badly-needed food and medicine. This has been Maduro’s response to peaceful efforts to help Venezuelans. Countries that still recognize Maduro should take note of what they are endorsing. pic.twitter.com/KlSebd2M5a