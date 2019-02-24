Ростовчанин перед защитой диссертации отправился в караоке-бар на Думской. Как оказалось, зря

Жителя Ростова-на-Дону оставили без смартфона и денег на главной барной улице Петербурга.

По данным «Фонтанки», 23 февраля в полицию Калининского района Петербурга обратился 37-летний ростовчанин. Он рассказал сотрудникам внутренних органов, как предыдущей ночью неизвестный распылил ему в лицо перцовый газ на Думской, после чего ловким движением руки выудил из кармана айфон за 60 тысяч. Позднее с помощью сим-карты злоумышленнику удалось ещё и снять с 40 тысяч рублей с депозита пострадавшего.

Мужчина объяснил, что приехал в Петербург защищать диссертацию, но перед этим решил проверить свои голосовые связки в караоке-баре на Думской. Устав от песен, он вышел покурить, тут-то его и настиг охотник за дорогими телефонами.

Проводится проверка.