На марше памяти Немцова в Москве насчитали около 10 тысяч человек

В годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова по Бульварному кольцу в Москве проходит марш памяти политика. Шествие началось со Страстного бульвара, участники дойдут до проспекта Академика Сахарова.

Правозащитная организация «Белый счетчик», которая учитывает всех проходящих через рамки металлодетекторов, сообщает, что в марше памяти 24 февраля принимают участие около 10 тысяч человек:

Акции проходят в 15 городах России, в том числе в Петербурге.