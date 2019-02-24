На марше памяти Немцова в Москве насчитали около 10 тысяч человек
В годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова по Бульварному кольцу в Москве проходит марш памяти политика. Шествие началось со Страстного бульвара, участники дойдут до проспекта Академика Сахарова.
Правозащитная организация «Белый счетчик», которая учитывает всех проходящих через рамки металлодетекторов, сообщает, что в марше памяти 24 февраля принимают участие около 10 тысяч человек:
Акции проходят в 15 городах России, в том числе в Петербурге.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.