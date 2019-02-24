Митинг памяти Бориса Немцова затруднил движение у Финляндского вокзала

Митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова парализовал движение рядом с площадью Ленина в Петербурге днем 24 февраля. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», улицы окрасились в темно-бордовый цвет и скорость движения на них не превышает 10 километров в час.

Водители жалуются также на проблемы с движением на Петроградской стороне у Троицкого моста, а также на улицах рядом с Марсовым полем.

По оценкам корреспондента «Фонтанки», на площади у Финляндского вокзала собрались до тысячи человек. Их окружили по периметру площади полицейскими автобусами.

Кроме Петербурга аналогичные акции проходят в Москве и еще 15 российских городах.