Митинг памяти Бориса Немцова затруднил движение у Финляндского вокзала
Митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова парализовал движение рядом с площадью Ленина в Петербурге днем 24 февраля. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», улицы окрасились в темно-бордовый цвет и скорость движения на них не превышает 10 километров в час.
Водители жалуются также на проблемы с движением на Петроградской стороне у Троицкого моста, а также на улицах рядом с Марсовым полем.
По оценкам корреспондента «Фонтанки», на площади у Финляндского вокзала собрались до тысячи человек. Их окружили по периметру площади полицейскими автобусами.
Кроме Петербурга аналогичные акции проходят в Москве и еще 15 российских городах.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.