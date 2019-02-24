Петербуржец забыл жену в маршрутке и обратился в полицию

Забавная история приключилась вечером 22 февраля в Калиниском районе Петербурга. В канун Дня защитника Отечества 46-летний мужчина потерял свою супругу.

По данным «Фонтанки», петербуржец, проживающий на улице Вавиловых обратился в полицию в пятницу, около восьми часов вечера. Он рассказал, что 40-летняя жена не выходит на связь уже четыре часа.

Жена вышла на связь с полицией утром 23 февраля. Она рассказала, что накануне вечером они с мужем сели в маршрутку. Поездка её утомила, и женщина отключилась. Очнулась она на конечной. Муж, по всей видимости, забыв о ней, вышел на нужной остановке. В итоге брошенная супруга добиралась до дома самостоятельно и, судя по всему, пешком.