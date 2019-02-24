На площади Ленина начался митинг памяти Немцова. Сотни активистов окружены полицейскими автозаками

В Петербурге на площади Ленина стартовала акция памяти политика Бориса Немцова. Как передаёт 24 февраля корреспондент «Фонтанки», почтить память погибшего политика пришло до тысячи человек, их окружили по периметру площади полицейскими автобусами.

Из-за технических накладок митинг начался на 15 минут позже, пока настраивали микрофоны перед собравшимися выступил певец Михаил Новицкий.

Участники митинга держат в руках плакаты «Не забудем. Не простим». Также в толпе есть ЛГБТ флаг.

Фото: Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"

В конце прошлой недели власти отказали в проведении мероприятия в центре города, после чего на это обратили внимание в Совете по правам человека при президенте. В итоге комитет по законности и правопорядку Смольного одобрил площадь перед вокзалом.

Фото: Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"

Организаторами акции памяти выступают представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.

Кроме Петербурга аналогичные акции проходят в Москве и еще 15 российских городах.