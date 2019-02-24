Перед маршем Немцова на площадь Ленина в Петербурге съезжаются полиция и ОМОН

Полиция и ОМОН съезжаются на площадь Ленина перед Финляндским вокзалом в Петербурге днем 24 февраля. В 14.00 там начнется согласованный с властями митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова.

В конце прошлой недели власти отказали в проведении мероприятия в центре города, после чего на это обратили внимание в Совете по правам человека при президенте. В итоге комитет по законности и правопорядку Смольного одобрил площадь перед вокзалом.

Организаторами акции памяти выступают представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.