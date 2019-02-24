Перед маршем Немцова на площадь Ленина в Петербурге съезжаются полиция и ОМОН
Полиция и ОМОН съезжаются на площадь Ленина перед Финляндским вокзалом в Петербурге днем 24 февраля. В 14.00 там начнется согласованный с властями митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова.
В конце прошлой недели власти отказали в проведении мероприятия в центре города, после чего на это обратили внимание в Совете по правам человека при президенте. В итоге комитет по законности и правопорядку Смольного одобрил площадь перед вокзалом.
Организаторами акции памяти выступают представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.