Китай войдет в «Арктик СПГ – 2» вслед за французами, саудитами и японцами

Китай примет участие в проекте «Арктик СПГ-2» общей стоимостью $25 млрд. Речь идет о разработке месторождения на Гыданском полуострове в Сибири и строительстве завода по сжижению газа. Основной участник проекта и держатель лицензии – «Новатэк» Михаила Михельсона.

«Сейчас готовится очередной проект «Арктика СПГ», в котором наши китайские партнеры также участвуют и, я думаю, подпишутся под ним», – заявил 24 февраля в интервью китайским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Проект «Арктик СПГ – 2» предполагает запуск к 2023–2025 гг. добычи, сжижения и морской транспортировки примерно 18 млн тонн природного газа с двух месторождений на Гыданском полуострове. В проекте уже принимают участие французская Total (готовится соглашение о выкупе ею 10% акций). Официально это пока не подтверждено, но на долю в проекте претендует и саудовская компания Saudi Aramco – крупнейшая в мире НК по добыче и запасам нефти. Японское участие в проекте пока ограничивается предварительным контрактом "Новатэка" с Saibu Gas Co. на поставку СПГ на терминал Хибики на южнояпонском острове Кюсю.

Сергей Лавров напомнил, что китайские предприятия уже участвуют в параллельном проекте «Новатэка» – «Ямал СПГ». Из $15 млрд общего объема инвестиций на китайских партнеров пришлась треть, сообщал Леонид Михельсон в 2016 году. Китайская национальная нефтегазовая корпорация владеет 20% «Ямал СПГ». Кроме того, китайская Offshore Oil Engineering Co. получила в 2014 году контракт на $1,6 млрд на производство оборудования для ямальского завода по сжижению газа.

Кроме того, предполагается значительное участие китайских предприятий в строительстве 15 СПГ-танкеров, заказанных «Новатэком» на дальневосточной верфи «Звезда» специально для проекта «Арктик СПГ – 2».