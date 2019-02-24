На «Коле» водитель «Опеля» протаранил «Солярис». Погибла женщина, пострадали дети, виновник же остался цел

Водитель «Опель Астра» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в стоявший на обочине «Солярис». В результате пассажирка первой иномарки скончалась, ещё четверо участников ДТП пострадали. Среди них есть несовершеннолетние.

Авария произошла вечером 23 февраля на 73-м километре Мурманского шоссе. 54-летний мужчина за рулём «Опеля» потерял управление на скользкой трассе и вылетел на встречку, где протаранил припаркованный «Хундай» под управлением 31-летнего петербуржца.

В результате столкновения 43-летняя пассажирка «немца» погибла на месте, девочка 10 лет, учащаяся Волховской средней школы, госпитализирована в больницу Шлиссельбурга с травмами головы, живота и открытым переломом левой голени. В «корейце» пострадавших оказалось больше. Водитель получил точно такие же травмы, что и школьница из другой машины. Его 33-летний пассажир сломал ключицу и плечо, ударившись грудью, в нагрузку добавились травмы головы. Также в автомобиле был подросток 13 лет, который отделался закрытым переломом предплечья и ушибами. Все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ города Шлиссельбурга.

Оставшийся целым и невредимым водитель «Опеля» задержан.