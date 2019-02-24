Георгий Данелия находится в реанимации. У режиссера диагностировали пневмонию

Режиссер Георгий Данелия был госпитализирован с воспалением легких. В настоящий момент он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

«Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче. Положили только вчера», — рассказала 24 февраля РИА Новости супруга режиссера Галина Юркова-Данелия.

О госпитализации режиссера Георгия Данелии стало известно в минувшую ночь. По данным телеканала «Звезда», он почувствовал себя плохо, к нему срочно вызвали скорую помощь.

Режиссеру Георгию Данелии 88 лет. Среди его фильмов — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза».