В России теперь можно садиться в самолет по электронному билету без распечатки. Но не в Петербурге.

Приказ Минтранса об изменении правил входа в стерильную зону российских аэропортов вступил в силу 24 февраля. Если раньше требовалось ставить штампы на бумажные билеты, то теперь это не нужно. Достаточно предъявить штрих-код с экрана смартфона.

Споры об упрощении процедур посадки в самолет в России идут с 2016 года, когда Минтранс выступил с инициативой отказа от бумажных билетов. По всему миру 70% авиакомпаний уже используют их электронные версии, и по данным IATA это экономит им $1,5 млрд в год.

В России на пути этой инициативы встал Минюст, который завернул первоначальную версию приказа Минтранса. Одной из проблем была необходимость поставить штамп о прохождении контроля на международных рейсах – на смартфон такую печать не поставишь. Сейчас юридические коллизии разрешились, и российским аэропортам необходимо будет внедрять специальное оборудование для считывания электронных версий билетов.

В пресс-службе аэропорта Пулково «Фонтанке» в феврале рассказали, что заинтересованы в том, чтобы пассажиры могли не утруждать себя распечаткой. Однако «сейчас нет возможности проходить, не предъявляя распечатанный посадочный талон» – у воздушной гавани нет специального оборудования. Петербургскому аэропорту пока только предстоит оценить объем инвестиций для модернизации своих систем.