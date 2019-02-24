В роддоме Хабаровска женщина не дождалась врачей и родила без их помощи

Женщина родила ребенка без помощи врачей в роддоме Хабаровска. Случай привлек внимание Следственного комитета, который 24 февраля заявил о начале проверки, поскольку усмотрел в этом оказание роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса РФ).

По данным регионального СК, 6 февраля 35-летняя хабаровчанка каретой скорой помощи была доставлена в родильный дом № 2. Женщину поместили в предродовую палату, где она самостоятельно, без помощи медицинских работников, родила ребенка. В настоящее время жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает, из родильного дома их выписали.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и будет принято процессуальное решение.