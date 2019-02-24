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Происшествия
24.02.2019 11:47
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Телефонный «террорист Иванов» решил отомстить Богородице. Сто жителей Васильевского провели ночь на улице

Телефонные хулиганы вынудили жителей Васильевского острова провести ночь на 24 февраля на улице. Объектом преступников стали два храма, один из которых примыкает к жилому дому. 

По данным «Фонтанки», в ночь на воскресенье неизвестный позвонил в отдел полиции № 38 по Адмиралтейскому району. Он сообщил, что с ним связался некий Иванов, который собирается подойти к храму Успения Пресвятой Богородицы на набережной Лейтенанта Шмидта с бомбой в рюкзаке. 

Правоохранители приехали на место, им пришлось поднять с постели и эвакуировать около сотни жильцов дома № 2 на 15-й линии В. О., так как он примыкает к подворью. Осмотр был закончен в час ночи, никаких опасных устройств специалисты не нашли. 

Примерно в это же время звонок раздался в 76-м отделении полиции Центрального района Петербурга. На этот раз информатор рассказал, что Иванов хочет взорвать церковь Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Обошлось без эвакуации, так как и церковь не работала, и жилых домов в непосредственной близости нет. Бомбы не нашли. 

Утром был ещё один звонок, но он касался Мариинского театра. Мужчина позвонил уборщице учреждения и сказал, что в театре заминирована третья сцена. Без эвакуации помещение было осмотрено, но, как в таких случаях и бывает, осмотр ничего не дал. А за звонок задержали 27-летнего мужчину, безработного и ранее судимого. За выдуманную бомбу ему светит реальный срок.

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