Лавров: Москва не ведет с Токио переговоры о мирном договоре на японских условиях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ выступил с критикой действий японских властей. Он заявил, что действия Японии пока противоречат желанию скорейшего подписания мирного договора с Россией.

«Японское правительство очень много говорит публично на тему того, что они вот-вот добьются результата. Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации», – заявил Сергей Лавров 24 февраля в интервью китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс».

«[Премьер-министр Японии] Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений», – цитирует слова Лаврова сайт МИДа.

«В Сингапуре в ходе встречи на полях саммита «Большой двадцатки» Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе Декларации 1956 года, говорит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа. Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это, как я уже многократно говорил, означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды», – объяснил китайским журналистам Сергей Лавров.

По его словам, «японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается».

«Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится», – заявил Сергей Лавров.

Кроме того, он напомнил, что Япония присоединилась к целому ряду санкций против РФ. А в ООН Япония голосует солидарно с США по всем резолюциям, направленным против России, выступает против или воздерживается по проектам, которые предлагает РФ. ЗА всем этим российский министр видит координацию действий Японии с Вашингтоном, который «объявил Россию главным врагом».

Говоря о недружественных действиях Японии, Сергей Лавров напомнил, что в Японии термины «северные территории», «незаконная оккупация» включены не только в школьные учебники, но и во многие правительственные документы, которые лежат в основе деятельности министерств и ведомств.

Отдельной темой выступления Сергея Лаврова стала зависимость переговоров о мирном договоре с экономическими отношениями России и Японии. «Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», – заявил Сергей Лавров китайцам.