Погибший в ДТП на Невском американец очень любил Россию и объездил все её уголки. Но друзья просили его быть осторожным

Американец, погибший под колёсами BMW X6 на Невском, часто бывал в Петербурге. В 2015 году он отметил на своей странице в Facebook город на Неве как новое место жительства, хотя зарегистрировался здесь гораздо раньше – в 2013-м. Знакомые удивились его решению, поздравили, но на всякий случай попросили быть осторожнее.

«Фонтанке» удалось найти погибшего в ночь на 24 февраля гражданина США в соцсетях. 40-летний Тодд Кроуэл, судя по профилю в Facebook и Instagram, просто обожал Россию. Помимо Москвы и Петербурга он посетил Алтайский край, Иркутск с Байкалом, Белгород, Пермь, Казань и другие города. Он бывал там, где почти никогда не было иностранцев, делился фото сала и самогона, искренне удивляясь радушию и гостеприимству русской глубинки, поражаясь русскому языку.

Друзья очень удивились решению Тодда переехать в Россию. Сам мужчина родом из курортного прибрежного района Джорджии, а здесь холодно, неуютно. Так считали знакомые туриста из США. Московские приятели иностранца утверждали, что он слишком сильно любит Россию. Чем зарабатывал Кроуэл в России – секрет. Но скорее всего он был фрилансером.

Его жизнь прервалась ночью 24 февраля возле дома 55 по Невскому проспекту, где расположен Corinthia Hotels. Водитель BMW X6 сбил людей, идущих по тротуару, как кегли. Тодд Кроуэл и 38-летняя москвичка погибли на месте, ещё трое жителей столицы были госпитализированы.

«Фонтанка» подробно рассказала о том, кто был за рулём. На переднее сиденье своей иномарки он сел навеселе, за последнюю пару лет сотрудники ГИБДД составили на него свыше 50 протоколов.