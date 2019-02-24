Войска Мадуро стреляют по волонтерам на границе Венесуэлы. За сутки погибли двое

За последние сутки резко обострилась ситуация в Венесуэле, где режим Николаса Мадуро сопротивляется попыткам провезти в страну международную гуманитарную помощь. Войска на границе открывают огонь на поражение по волонтерам, которые сопровождают грузы с продовольствием и медикаментами из Колумбии, Бразилии и США.

Президент Николас Мадуро на фоне открытого противостояния с оппозицией, объявившей о смене власти в Венесуэлле, 23 февраля распорядился полностью закрыть сухопутные границы с Колумбией и Бразилией. Оттуда в охваченную гражданской смутой страну следуют гуманитарные конвои. Кроме перехваченных грузовиков, в море также были задержаны минимум два судна, которые, по заявлениям международных информагентств, следовали в Венесуэлу с гуманитарной миссией.

В результате столкновений на границе с Колумбией в штате Тачира как минимум двое волонтеров погибли, передают международные информагентства, возлагающие вину за это на правительственные войска. Правительственные силы сожгли несколько грузовиков. Данные о раненых противоречивые – от 20 до 300 человек, о чем сообщают Associated Press и Sky News.

Вместе с тем подконтрольные Николасу Мадуро СМИ представляют ситуацию иначе. Официальные власти подозревают, что под их видом в Венесуэлу направляются силы и средства для поддержки мятежников. В их изложении это выглядит так: в штате Тачира вооруженное формирование из-за границы Колумбии продвинулось на 200 метров вглубь территории страны, попыталось сжечь здание таможни и атаковало национальные войска. Провластный телеканал Venezolana сообщает, что повстанцы и провокаторы, которых госпропаганда называет "гуаримбас", были вооружены стрелковым оружием и коктейлями Молотова. По их версии, гуманитарная помощь – лишь предлог для иностранного вторжения в страну. Перекрытие мостов и дорог на границах с Колумбией и Бразилией, уничтожение грузовиков и расстрел волонтеров – ответ на недружественные действия соседних стран, за которыми якобы стоит США.

При этом государственные СМИ не скрывают размах столкновений и указывают даже большее число жертв, чем, к примеру, Bloomberg. По данным Venezolana, жертвами противостояния на границе с Колумбией стали минимум двое застреленных и трое сгоревших заживо.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. 22 февраля Гуайдо подписал свой первый указ о доставке в страну гуманитарной помощи от США на сумму 20 млн долларов.