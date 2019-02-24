Порошенко назвал Украину «агрессором», которому нужно дать отпор

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в городе Жолква оговорился и назвал свою страну «агрессором». Видеозапись с митинга была опубликована в YouTube 24 февраля.

«Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору, — сказал он, после чего поправился: — российскому агрессору».

Порошенко не первый раз допускает подобные оговорки. В начале 2018 года в День народной соборности президент Украины оговорился, заявив, что территории Крыма и Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта».

Зимой 2017 года Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы случайно сказал о подлости украинского режима. Он отметил, что, по его мнению, никто «не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы».