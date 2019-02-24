Над новыми Крестами сбит ас пилотажа. Квадрокоптер доставлял наркотики

Возле новых Крестов задержаны два петербуржца. Их подкараулили, когда они отправляли товар в камеры. Теперь у них в квартире обыски, а в перспективе опасная статья. «Фонтанка» показывает историю в фото- и видеодокументах.

По информации «Фонтанки», около пяти часов утра 23 февраля оперативники Управления ФСИН вместе с сотрудниками отряда «Тайфун» прекратили мерзнуть под стенами «Новых Крестов» в Колпино. Они немного побегали и догнали двоих молодых. Каждому из задержанных по 28 лет. Один из них уже хорошо разбирается в геометрии следственного изолятора № 1, второму, скорее всего, это предстоит.

Оба занимались щекотливым ремеслом – переброской груза в нужную камеру. Другое дело, что для того, чтобы квадрокоптер грамотно завис в нескольких сантиметрах от нужного места, да так, чтобы еще из окна камеры можно было рукой дотянуться до желанного привязанного пакета, нужна и сноровка и тренировка. Как «Фонтанке» прокомментировали в региональном УФСИН, «можно сказать, сбили аса».

В этот раз за запретную линию летело пять мобильных телефонов и 15 граммов наркотика.

Чуть позже задержанных отряхнули, привезли в 80-й отдел полиции, где они были допрошены, так как возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228.1 УК «Сбыт наркотиков в следственном изоляторе». Вернее, по покушению на сбыт.

Если так, то похоже, оператора квадрокоптера не отпустят.