Ким Чен Ын едет на саммит во Вьетнам. Встреча с Трампом пройдет в Ханое

Лидер КНДР Ким Чен Ын направился на спецпоезде в Ханой, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщило 24 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поезд отправился с Пхеньянского вокзала 23 февраля во второй половине дня. В поездке на саммит северокорейского лидера сопровождают в том числе министр иностранных дел Ли Ен Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль и первый заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи, родная сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Ранее о том, что Ким Чен Ын прибыл в Китай, сообщили японские и южнокорейские СМИ. По их информации, поезд прибыл в китайский Даньдун на границе с КНДР примерно в 23:10 (17:10 мск).

Вторая по счету встреча лидеров КНДР и США состоится 27–28 февраля во вьетнамском Ханое.

Первый саммит США — КНДР с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны подписали декларацию, которая предусматривает денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности с американской стороны.

В сентябре 2018 года Белый дом сообщил, что Трамп получил от главы КНДР письмо с просьбой провести еще одну встречу.