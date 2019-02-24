Видео: Как на Невском BMW Х6 убивает гражданина США и москвичку. Еще трое петербуржцев – в больнице

Около половины первого ночи, 22 февраля возле дома 55 по Невскому проспекту 30-летний житель Петербурга Мурад Касымов, находясь под воздействием одурманивающего газа, вылетел на пешеходную зону. Как мы и информировали – погибли два человека. Один из них – гражданин США, вторая жертва – 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова.

«Фонтанка» уже подробно сообщила об аварии. В ближайшее время мы расскажем, в чем признался виновник и сколько времени он ездил по городу без прав.