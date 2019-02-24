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Происшествия
24.02.2019 10:21
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BMW X6, убившее людей на Невском: «После шарика меня выключило, я в шоке»

В центре Петербурга - два трупа. Трое покалеченных. ВМВ пролетела 120 метров по тротуару. «Фонтанка» нашла виновного.

BMW X6, убившее людей на Невском: «После шарика меня выключило, я в шоке»

скриншот страницы в соцсетях

Уголовное дело в отношении 30-летнего Мурада Касымова расследуют в условиях абсолютной очевидности: непосредственно над местом трагедии на Невском, где погибло двое, а трое отправились в больницу, «Фонтанка» насчитала три видеокамеры; водитель не отпирается, – мол, употреблял внутрь; разбитые иномарки никуда не денутся. Жертвы тоже. «Фонтанка» не только измерила безтормозной путь BMW, сносящего людей. Журналист прошелся по местам, где виновник надышался популярными сегодня «шариками».

– Он пьяный? – по телефону спросил журналист «Фонтанки» у знакомого полицейского, кто уже работал на месте аварии в ночь с 23 на 24 февраля. 

– В первую секунду показалось, что пахнет. Потом поняли – «шарики», – ответил собеседник.

Журналист «Фонтанки» измерил все шагом. 

К половине первого ночи, уже 24 февраля черная BMW X6 с наглухо затонированым лобовым стеклом проскочила перекресток с Литейным и пошла побыстрей. Продолжалось недолго. Метров через пятьдесят, возле дома 53, иномарка пошла на обгон, задев Мерседес, потом чиркнула по Шкоде Октавия и БМВ выкинуло на тротуар. Машина вильнула, чуть задев фонарный столб. 

Не снижая скорости, понеслась по пешеходному пространству. Метров через двадцать BMW влепилась в первую дверь Starbaucks. Выбив ее, через десять метров – во вторую. 

Тут машина убила двоих. Один – гражданин США Тодд Эшли Кровел. (Как политически-то «повезло» опять нам). Энергия была такова, что удары не останавливали механизм на четырех колесах. Автомобиль уверенно несло вперед по тротуару. Еще метров через десять BMW влетела под колонны Corinthia Hotels и пространство под козырьком в тринадцать метров прошла бодро. Хотя и теряя на ходу куски от бампера.

Движение по прохожим продолжалась еще пятьдесят семь метров. И только после этого, машину выкинуло вновь на Невский. Где она, наконец, застыла поперек движения .

Все же, на видео все летит страшнее. 

 

Трупы увезли не сразу. Скорая забирала живых. Сегодня трое в Мариинской больнице, один из которых очень тяжелый. Значит, человек в лучшем для него случае станет инвалидом. 

Водитель, собственно, из-за руля никуда и не делся. Может, пару раз стукнулся головушкой, но крови на нем полицейские не увидели. Если совсем в лоб, то он только проснулся от случившегося. Сначала говорил как-то вяло, потом языку полегчало. Настало прояснение в мозгу, и он членораздельно отвечал на запрограммированные вопросы.

«Фонтанка» уже публиковала его резюме. Родился в Азербайджане, в Петербурге семья живет примерно с 2010 года. Причем родня не хилая. В трехкомнатной квартире на улице Джона Рида зарегистрирован как Мурад Касымов, так и 21  его земляк. Они дружные. Многие вскоре подскочили на Невский, но крыть было нечем. Поэтому обошлось без принятых в таких случаях шумных кавказских наречий. Да и полицейских вокруг Касымова стояло человек восемь. 

«Фонтанка» проверила поведение Касымова на перекрестках и переулках Петербурга. За пару лет – 55 нарушений. Сначала на Мерседесе, потом на BMW X5, а с 2017 года опять на Х, но на единицу круче. «Фонтанка» выяснила, что 14 ноября прошлого года Касымов лишен прав. В тот день он отказался от освидетельствования. Может и тогда наглотался «шариков».    

«Фонтанка» не заметила его активности в каком либо буржуазном предпринимательстве. Ну, отец его скромный индивидуальный предприниматель. Отсюда вывод – единственным своего рода промыслом является публично им декларируемая Вконтакте – торговля модными номерами. В протоколе допроса указано – безработный. 

Фото: скриншот страницы в соц.сетях

Его отвезли на улицу Боровую, куда возят на обязательную экспертизу. Теперь он не отказался от освидетельствования. До допроса у следователя несколько раз, разным сотрудникам объяснил свое видение. Дословно: «… на Думской в баре надышался шариками ... вот меня и выключило … я честно в шоке …».

– Ты еще скажи – «больше не буду», – посоветовал ему сотрудник ДПС. 

 «Шарики» – явление предельно понятное. Если взрослому читателю не ясно, то, примитивно говоря, это азот, на который подсела клубная молодежь по всей России. Газ не запрещен, о его вреде писано-переписано, полицейские сводки полны авариями после его применения и так далее и тому подобное. В Петербурге с особой плотностью продают шарики на улице Ломоносова и Думской. Если совсем коротко, то газ вызывает глупое поведение. В этом и есть конкурентное преимущество.

«Фонтанка» спросила у одного из сотрудников дорожной полиции, часто ли с «шариками» во лбу им попадаются чудаки на дорогах. «Все чаще». – спокойно ответили нам. «Где их брать-то?» – второй вопрос шел прицепом. «Да, на каждом углу в центре».    

Журналист доехал до Думской. Припарковав машину, прошел примерно метров пять, и на меня по-доброму набросилась девушка. Покупай шарик и все тут. Купил за 100 рублей.

Как дурак с этим шариком я прошелся по ряду аналогичных клубов. Везде спрашивал за «шарики». Нигде мне не отказали. Встретил замечательного персонажа явно после «шариков». Смешно. 

Дойдя до канала Грибоедова, зафиксировал набережную в сплошных остатках шариков. Повернул обратно.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих или более … ». Между прочим, по части шестой этой статьи. То есть, «смерти двоих или более в состоянии опьянения». Получается, что «шарики» показывают наркотическое состояние.   

К утру Касымов был в камере. Завтра или в понедельник, 25 февраля Главное следственное управление никуда не денется – выйдет на арест. 

Погибшему американцу было 40 лет. Вторая жертва из Москвы – Евгения Корнеенкова. Ей в ноябре прошлого года исполнилось 38. И, зараза, именно в тот день, когда у Касымова отбирали права.   

В мрачной истории есть русское – «пронесло». Хорошо, что «шарики» массами глотают к ночи. Допустим, подышал Мурад в час пик, и на Невском трупами больше, чем, если здание ИТМО сложилось бы на головы тех спасшихся студентов.

Везет сегодня Петербургу.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"     

 

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